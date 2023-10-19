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19 октября, 08:15

Технологии

Роскомнадзор подтвердил крупную утечку персональной информации МТС Банка

Роскомнадзор подтвердил крупную утечку персональной информации МТС Банка

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Данные клиентов МТС Банка могли попасть в руки мошенников. Роскомнадзор подтвердил крупную утечку персональной информации, которая произошла еще в сентябре, сообщила газета "Ведомости".

Хакеры получили доступ к данным около миллиона человек. Помимо имени, фамилии и номера ИНН, файлы содержали сведения о картах.

Теперь банк ждет судебное разбирательство. За подобные нарушения юрлицам грозят штрафы от 60 до 100 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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