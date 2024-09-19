Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым имуществом

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар назвала мессенджер совместно нажитым имуществом. При этом официальной супругой миллиардера она никогда не была. Однако гражданский брак признают многие страны.

По словам Болгар, Дуров обещал, что у нее с детьми будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на отсутствие штампа в паспорте. Тем не менее этом отец семейства нарушил все устные и письменные договоренности, считает женщина.

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