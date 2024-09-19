Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 23:55

Технологии

Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым имуществом

Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым имуществом

"Техно": Huawei показала трифолд Mate XT

Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в России

Новости часа: более 4 млн товаров собрали в Москве для помощи новым регионам

Форум "Облачные города" открылся в "Зарядье"

Форум "Облачные города" посвящен будущему мегаполисов стран БРИКС

"Техно": эксперты рассказали о пользе программы по определению психологического портрета

Телефоны с операционной системой Android могут перестать работать в России

"Техно": в Москве разработали программу для определения психологического портрета человека

В беспилотный трамвай внедрили систему распознавания препятствий

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар назвала мессенджер совместно нажитым имуществом. При этом официальной супругой миллиардера она никогда не была. Однако гражданский брак признают многие страны.

По словам Болгар, Дуров обещал, что у нее с детьми будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на отсутствие штампа в паспорте. Тем не менее этом отец семейства нарушил все устные и письменные договоренности, считает женщина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоКристина ШашковаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика