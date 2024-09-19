Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в России, пишут СМИ. Журналисты предполагают, что дело в конкретном производителе, либо в оборудовании, которое позволяет взламывать рации, или же в изначально заложенной взрывчатке.

Главный редактор журнала IT Expert Андрей Виноградов заявил, что обнаружить взрывчатку в устройстве можно, только его открыв. Также он считает, что в продающихся рациях в России нет взрывчаток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.