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19 сентября, 13:00

Технологии

Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в России

Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в России

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Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в России, пишут СМИ. Журналисты предполагают, что дело в конкретном производителе, либо в оборудовании, которое позволяет взламывать рации, или же в изначально заложенной взрывчатке.

Главный редактор журнала IT Expert Андрей Виноградов заявил, что обнаружить взрывчатку в устройстве можно, только его открыв. Также он считает, что в продающихся рациях в России нет взрывчаток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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