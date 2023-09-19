ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с телефонов

ФАС обязала российских мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с телефонов. Об этом пишут в издании "Ведомости".

Требования ФАС нужно выполнить до 18 октября. Как отметили в антимонопольной службе, своими действиями мобильные операторы МТС, "МегаФон", "Билайн" и Tele2 навязывают потребителям невыгодные условия, поэтому многие абоненты пишут жалобы.

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