На рынке электроники назвали цены на новый iPhone 14

В Москве появились новые модели iPhone. Продавцы на "Горбушке" утверждают, что все в наличии. По их словам, это не только самый ожидаемый, но и самый дорогой гаджет, хотя бы на старте продаж.

Сколько стоит новинка? И когда цену все же начнут опускать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.