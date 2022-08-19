TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest будут маркироваться как нарушители законов РФ

Роскомнадзор принял решение о применении мер понуждения в отношении платформ TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest за неудаление противоправной информации.

Теперь поисковые системы будут информировать пользователей о нарушении ими законодательства РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.