В России может появиться фонд компенсаций пострадавшим от утечек данных

В России хотят создать фонд компенсации пострадавшим от утечек данных. Пополнять его собираются за счет штрафов, полученных от компаний, допустивших утечки. Такую инициативу предложили в Минцифры.

Для этого в административный кодекс предлагается внести изменения. За первую утечку штрафовать на 1% от годового оборота нарушителя. Если компания попытается скрыть возникшую проблему, размер штрафа вырастет до 3%.

Эксперты уже высказались, что доказать полученный ущерб гражданам будет непросто. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.