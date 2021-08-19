Северный речной вокзал превратили в космопорт

Москву захватили звездные войны. Фантастический ролик опубликован в официальном телеграм-канале столичного Дептранса. Он посвящен Северному речному вокзалу.

Создатели этого цифрового арта решили заглянуть в будущее и показать, каким будет вокзал, когда станет не только портом пяти морей, но и космопортом пяти галактик. Авторы убеждены, что к тому времени обязательно появятся вот такие экологичные космолеты. А экологичные речные трамваи существуют уже сейчас. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.