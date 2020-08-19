Создатели автомобиля Aurus показали модель серийного производства

Создатели автомобиля Aurus показали, как будет выглядеть модель серийного производства. Тех, кто мечтал о машине, как у Путина, ждало разочарование. На президентский лимузин новинка не похожа.

Внедорожник Aurus "Комендант" напоминает своих родственников по проекту "Кортеж" только решеткой радиатора. Зато новинка оснащена повторителями поворотников на зеркалах, квадратными выхлопными трубами, спойлером и большими колесными дисками.

На "Коменданте" стоит гибридный двигатель общей мощностью 600 лошадиных сил. Сколько будет стоить – пока не уточняется. По слухам, цена будет начинаться от 15 миллионов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.