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19 июля, 16:30

Технологии

Более 200 рейсов задержали в США из-за технического сбоя в Microsoft

Более 200 рейсов задержали в США из-за технического сбоя в Microsoft

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Сбой, парализовавший работу авиакомпаний, банков, биржи, магазинов, ресторанов, телеканалов и медицинских центров, в компании Microsoft назвали крупнейшим в истории. Так, в результате ЧП в США были задержаны более 200 рейсов.

Проблема в работе ОС Windows 10 от компании Microsoft была вызвана ошибкой обновления программного обеспечения, отвечающего за информационную безопасность, а именно обновлением датчика Falcon, разработанного компанией CrowdStrike. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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