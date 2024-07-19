Более 200 рейсов задержали в США из-за технического сбоя в Microsoft

Сбой, парализовавший работу авиакомпаний, банков, биржи, магазинов, ресторанов, телеканалов и медицинских центров, в компании Microsoft назвали крупнейшим в истории. Так, в результате ЧП в США были задержаны более 200 рейсов.

Проблема в работе ОС Windows 10 от компании Microsoft была вызвана ошибкой обновления программного обеспечения, отвечающего за информационную безопасность, а именно обновлением датчика Falcon, разработанного компанией CrowdStrike. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.