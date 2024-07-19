Руководство Microsoft назвало сбой в Сети самым крупным в истории

Глобальный сбой в интернете, который парализовал работу сотен компаний по всему миру, стал самым крупным в истории, заявили в руководстве Microsoft. В США приостановили полеты авиакомпании, в Турции возникли проблемы с бронированием и покупкой билетов, аэропорт Берлина стал отменять рейсы из-за технических проблем, а в Нидерландах несколько больниц отменили операции.

По данным мировых СМИ, причина сбоя кроется в ошибочном обновлении антивируса CrowdStrike – его ставят на программы компании Microsoft. Антивирус отключает компьютеры и серверы от Сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего машины не могут включиться.

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