Проблемы в ПО компании Microsoft могли спровоцировать глобальный сбой

Одна из версий того, в чем кроется причина глобального сбоя, – это проблемы в системе одного из крупнейших производителей программного обеспечения Microsoft. По данным мировых СМИ, все произошло из-за ошибочного обновления антивируса CrowdStrike. Он отключает компьютеры и серверы от Сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего машины не могут включиться.

Тем временем России сбой пока не коснулся. Энергетические, транспортные компании и представители банковского сектора сообщают, что у них все работает в обычном режиме.

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