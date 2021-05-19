Международный форум по практической безопасности проходит в Москве

16:45
В Москве проходит Международный форум по практической безопасности. Ведущие разработчики, хакеры, специалисты из банковской сферы, сотрудники многих крупнейших отечественных компании в течение нескольких дней будут обсуждать безопасность в Сети.
В среду, 19 мая, на форуме детский день. В город будущего – так называется интерактивная площадка – пригласили школьников от 10 до 16 лет. Специалисты рассказали и показали им, как правильно использовать цифровые возможности.
В качестве игровой практики для детей организовали квест. Школьные команды должны были решать задачи, как обеспечить безопасность городских объектов от киберугроз. Эти встречи еще и возможность рассказать будущим студентам и специалистам об отрасли, которая сейчас бурно развивается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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