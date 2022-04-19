Жалобу на запрет деятельности Meta за экстремизм подало лицо, не участвующее в процессе

Жалобу на запрет деятельности Meta, признанной экстремисткой в РФ, за экстремизм подало лицо, не участвующее в процессе. Об этом рассказали в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Курс доллара расчетами "завтра" на Мосбирже 19 апреля на 19:00 снизился на 50 копеек. Его стоимость оценивается на уровне 78,88 рубля.