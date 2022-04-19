Meta обжаловала решение о признании организации экстремистской в РФ

Запрещенная в России экстремистская организация Meta обжаловала решение суда о признании ее экстремистской.

Эмитенты России обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих депозитарных расписок за рубежом или запросить у кабмина разрешение на их обращение. Об этом сообщили в Центробанке.