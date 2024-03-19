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19 марта, 14:15

Технологии

Гендиректор компании-производителя рассказал о коммунальной машине "Илья Муромец"

Гендиректор компании-производителя рассказал о коммунальной машине "Илья Муромец"

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На дороги Москвы вышел "Илья Муромец" – так назвали первую полностью электрическую машину, которая будет следить за порядком в городе. Как рассказал гендиректор компании-производителя Алексей Кучмин, машина обладает широким функционалом, модель работает в течение 8 часов.

Какие особенности есть у отечественной уборочной машины? Легко ли ей управлять? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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