Гендиректор компании-производителя рассказал о коммунальной машине "Илья Муромец"

На дороги Москвы вышел "Илья Муромец" – так назвали первую полностью электрическую машину, которая будет следить за порядком в городе. Как рассказал гендиректор компании-производителя Алексей Кучмин, машина обладает широким функционалом, модель работает в течение 8 часов.

Какие особенности есть у отечественной уборочной машины? Легко ли ей управлять? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.