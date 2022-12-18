Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

Пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи аккаунтов. Об этом предупреждает Минцифры РФ.

Пользователям приходят сообщения о якобы дарении им подписки Telegram Premium. После перехода по ссылке приходит специальный код, если его ввести, то аккаунт откроется уже на компьютере злоумышленника.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что подобные рассылки приходят и в другие мессенджеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

