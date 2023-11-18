Созданные в столице ночные линзы помогли улучшить зрение 250 тыс пациентов

Созданные в Москве ночные линзы помогли улучшить зрение 250 тысячам пациентов как из России, так и из Восточной Европы и Азии. Об этом пишет mos.ru.

Изделия производятся с 2018 года. Так называемые ортокератологические линзы нужно надевать перед сном и снимать утром. В итоге они дают стопроцентное зрение без использования очков или линз в течение всего дня при близорукости до семи диоптрий, а также помогают остановить прогрессирование дефекта зрения у детей и подростков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.