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18 ноября, 11:45

Технологии

Созданные в столице ночные линзы помогли улучшить зрение 250 тыс пациентов

Созданные в столице ночные линзы помогли улучшить зрение 250 тыс пациентов

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Созданные в Москве ночные линзы помогли улучшить зрение 250 тысячам пациентов как из России, так и из Восточной Европы и Азии. Об этом пишет mos.ru.

Изделия производятся с 2018 года. Так называемые ортокератологические линзы нужно надевать перед сном и снимать утром. В итоге они дают стопроцентное зрение без использования очков или линз в течение всего дня при близорукости до семи диоптрий, а также помогают остановить прогрессирование дефекта зрения у детей и подростков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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