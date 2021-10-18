Ликсутов разъяснил принцип работы системы Face Pay в московском метро

За первые три дня работы системы Face Pay в столичном метро к ней присоединились более 30 тысяч человек. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что вся платежная информация хранится только на стороне банка, как это есть с банковской картой.

"У нас есть только биометрический код, который конвертировать обратно в фотографию невозможно", – отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что система надежно защищена и отвечает всем требованиям российского законодательства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.