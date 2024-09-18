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18 сентября, 13:00

Технологии

Телефоны с операционной системой Android могут перестать работать в России

Телефоны с операционной системой Android могут перестать работать в России

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Телефоны с операционной системой Android могут перестать работать в РФ. Так же, как и в случае с видеохостингом YouTube, проблема в оборудовании американской корпорации Google.

Как отметил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, большая часть кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении. Однако сделать это невозможно из-за того, что формально корпорация в нашей стране больше не присутствует. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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