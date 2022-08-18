Новый iPhone 14 покажут 7 сентября

iPhone 14 покажут 7 сентября. Предполагаемую дату презентации сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Базовый яблочный смартфон получит экран в 6,7 дюйма. У моделей Pro уберут "челку". Передняя камера останется, но будет занимать меньше места на панели, а возможности будут улучшены. В модели Pro также появится более быстрый процессор. Одновременно Apple может представить новые модели "умных часов", iPad и компьютеров Mac. А вот когда они доберутся до России – большой вопрос. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.