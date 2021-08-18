Boston Dynamics научила своих роботов делать сальто

Компания Boston Dynamics научила своих роботов кувыркаться и делать сальто. Там сообщили, что две машины модели Atlas впервые смогли пройти полосу препятствий на специальной площадке для паркура. Ее построили в штаб-квартире компании.

Роботы бегали по рядам фанерных панелей, поднимались и спускались по лестнице, а также перепрыгивали через балку. Завершился сеанс паркура одновременным сальто назад.

Последний трюк вряд ли заинтересует потенциальных покупателей, но в компании уверены, что и это умение – важный шаг в создании более совершенных моделей роботов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.