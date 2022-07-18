Нигерия обсуждает с РФ использование в стране карт "Мир" – СМИ

В Нигерии обсуждают возможность использования в стране карт "Мир", сообщили СМИ. Вместе с тем в РФ хотят легализовать исламский банкинг. За этим термином скрываются весьма выгодные условия, заявили эксперты.

Сколько сэкономят россияне с помощью исламской ипотеки и дебетовой карты? И что это за финансовый инструмент мурабаха? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.