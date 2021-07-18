YouTube до сих пор не удалил около 5 тыс материалов по требованию Роскомнадзора

YouTube до сих пор не удалил около 5 тысяч материалов по требованию Роскомнадзора. По данным ведомства, в этих роликах содержатся материалы запрещенных в России экстремистских и террористических организаций.

А еще на этих видео реклама наркотиков и другой социально опасный контент. Есть и около десятка эпизодов с фейками про коронавирус и вакцинацию. Роскомнадзор настаивает на их удалении. Всего в списке было порядка 24 тысяч роликов, но большинство из них администрация видеохостинга уже стерла. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.