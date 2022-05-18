Google продолжит работать в России после начала процедуры банкротства

Google продолжит работать в РФ, несмотря на инициированное банкротство и закрытие офиса. Об этом сообщила компания.

Россия в качестве ответной меры высылает 27 дипломатов Испании. На сборы у них есть семь дней, заявили в МИД РФ.

Горячее водоснабжение в Марьине, где произошла утечка на теплосети, восстановили в штатном режиме. Об этом рассказали в МОЭК.

