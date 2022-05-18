VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая

Бета-версию альтернативного магазина приложений от Минцифры и VK запустят 25 мая. Магазин получит название RuStore.

В Центробанке РФ посоветовали не вкладываться в криптовалюту.

Wildberries и "Авито" опровергли информацию об утечке данных пользователей, о которой писали многие СМИ.