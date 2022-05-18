Соцсеть "ВКонтакте" запустила приложение "VK Клипы" для смартфонов

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила мобильное приложение "VK Клипы". Это бесконечная лента коротких роликов, а также инструменты для создания клипов: видеоредактор с возможностью загружать клипы до трех минут, фильтры, уникальные маски и эффекты.

Все это поможет даже начинающим авторам попасть в рекомендации и заработать на своем творчестве в программе поддержки клиперов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

