Почти 50% подписчиков Байдена в Twitter оказались ботами

Почти половина всех подписчиков американского президента Джо Байдена в Twitter оказалась ботами. По данным компании – разработчика программного обеспечения SparkToro, таких там примерно 49%.

На это указали проблемы с местоположением и изображения профилей по умолчанию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

