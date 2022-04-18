Google не вносил изменений в сервис карт для раскрытия военных объектов РФ

Компания Google не вносила изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее СМИ сообщили, что Google Maps сняла гриф секретности с военных и стратегических объектов РФ. Отмечалось, что аналогичные сведения других государств по-прежнему скрыты. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

