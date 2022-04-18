Почти сразу после начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР банковские карты россиян подверглись масштабной кибератаке. Об этом рассказали в одном из крупных банков.

Злоумышленники попытались списать средства клиентов. Количество попыток доходило до десятка тысяч в минуту.

Чуть позже выяснили, что атаку устроила одна украинская компания – разработчик мобильных приложений. На ее счету находятся примерно полсотни различных официальных сервисов для смартфонов и других гаджетов. С их помощью компания собрала сведения, необходимые для списания. Однако все незаконные попытки провести операции по картам удалось отразить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

