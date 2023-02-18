В Госдуме назвали сроки полного перехода на электронные документы. По словам зампреда комитета по информационной политике Андрея Свинцова, чтобы провести эту работу понадобится 2–3 года.

Однако депутат подчеркнул, что от бумажных аналогов никто не откажется. Просто документы нужно будет хранить в защищенном месте, а при себе достаточно иметь смартфон с данными в электронном виде. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.