Roblox готова работать, чтобы вернуть доступ к игре пользователям из РФ

Руководство Roblox заявило о готовности принять меры, чтобы вернуть доступ к игре российским пользователям. Как сообщили в Роскомнадзоре, компания сама обратилась в ведомство.

Доступ к игре на территории России был ограничен из-за опасного контента. В пресс-службе Roblox подчеркнули, что переговоры о возможной разблокировке уже ведутся. Платформа пересмотрит процесс модерации контента и ограничит сервисы общения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.