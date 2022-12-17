Пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи аккаунтов

Пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов. Об этом предупреждает Минцифры РФ.

Все происходит под предлогом дарения подписки на Telegram Premium. Приходит сообщение, что якобы для пользователя есть подарок и просьба нажать на ссылку. Далее присылают некий код. И, если, пользователь его вводит, аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

