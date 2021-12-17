Специалисты рассказали, как развивается киберспорт в Москве

17 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Московский киберспорт. Игра или способ стать миллионером уже в школе?".
Как проходят турниры по компьютерным играм, какие существуют дисциплины, рассказали:
- президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флер;
- директор Московской студенческой киберспортивной лиги Павел Пимонов;
- директор факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Дмитрий Зайцев;
- двукратный чемпион России по киберспорту Никита Гуревич.