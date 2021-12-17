Специалисты рассказали, как развивается киберспорт в Москве

17 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Московский киберспорт. Игра или способ стать миллионером уже в школе?".

Как проходят турниры по компьютерным играм, какие существуют дисциплины, рассказали:

