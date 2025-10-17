Школьник из Электростали создал робота-панду с ИИ для глухонемых людей

Школьник Виталий Симонов из Электростали создал уникального робота-панду с искусственным интеллектом для глухонемых людей. Он разработал устройство, которое в игровой форме обучает языку жестов.

Идея проекта родилась неожиданно. Одиннадцатиклассник ехал в автобусе и увидел мужчину, пытающегося что-то объяснить людям, но его никто не мог понять. Свою разработку школьник представил в одном из интернатов. Проект оценили и даже предложили усовершенствовать.

