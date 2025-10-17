Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 13:15

Технологии

Школьник из Электростали создал робота-панду с ИИ для глухонемых людей

Школьник из Электростали создал робота-панду с ИИ для глухонемых людей

Собянин: Москва продолжает внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть

В соцсетях стало популярным видео с вечеринки соседей в московском ЖК

"Специальный репортаж": колонка стала врать

"Новости дня": россияне смогут получить справку об инвалидности в электронном формате

"Техно": как работает нейроимплант от Илона Маска

Москва представила ИИ-комплекс для диагностики рака кожи на форуме "Биопром" в Геленджике

Пленарная дискуссия "Авторы на службе ИИ" прошла на форуме "IPQuorum. Музыка" в Москве

В России предложили штрафовать за распространение фейковых видео с ИИ

В России предложили ввести штрафы за распространение фейковых роликов с использованием ИИ

Школьник Виталий Симонов из Электростали создал уникального робота-панду с искусственным интеллектом для глухонемых людей. Он разработал устройство, которое в игровой форме обучает языку жестов.

Идея проекта родилась неожиданно. Одиннадцатиклассник ехал в автобусе и увидел мужчину, пытающегося что-то объяснить людям, но его никто не мог понять. Свою разработку школьник представил в одном из интернатов. Проект оценили и даже предложили усовершенствовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Двирник

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика