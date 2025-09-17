Нейросеть стала лидером политической партии в Японии. Сначала эту должность занял 25-летний аспирант Высшей школы Киотского университета, но потом он передал свои полномочия искусственному интеллекту.

Нейросеть будет отвечать за фактическое принятие решений партии в будущем. Аспирант является специалистом в области исследования искусственного интеллекта. Он будет помогать нейросети при работе.

