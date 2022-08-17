Интеллектуальную систему с дополненной реальностью для ракетчиков увидят на "Армии – 2022"

Россия использует для подготовки ракетчиков и артиллеристов новейшую комплексную интеллектуальную систему с дополненной реальностью. Новинка была представлена на международном военно-техническом форуме "Армия – 2022".

На полигоне в Алабине есть, на что посмотреть, – новые дроны-разведчики, российские смартфоны и даже серф, который может разгоняться по воде до 50 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.