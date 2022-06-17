Робопес развлекал гостей на Петербургском международном экономическом форуме

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге заметили робопса. Он ходил между стендами и будто бы отбивал чечетку.

На этот раз кибер-собака была в футболке. К роботу традиционно было повышенное внимание посетителей. В 2021 году робопес также развлекал деловую публику на ПМЭФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

