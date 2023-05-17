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Культура

Первая в России инсталляция с голографической скульптурой открылась в Москве

Первая в России инсталляция с голографической скульптурой открылась в Москве

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Первая в России инсталляция с голографической скульптурой открылась в Москве. Композицию представила компания "ВКонтакте" в рамках проекта "Женских рук дело".

Посвящена инсталляция выдающейся российской женщине-ученой – Магдалине Покровской. За ее кандидатуру проголосовали десятки тысяч пользователей социальной сети.

Магдалина Покровская создала первую в мире эффективную вакцину против чумы, которую она испытывала во время эпидемий на себе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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