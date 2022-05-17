В России не планируют закрывать YouTube

Закрытие YouTube в России не планируется, заявили в Минцифры.

Теплая погода без осадков вернется в Москву только в воскресенье, 22 мая.

Поезда "Сапсан" между Москвой и Нижним Новгородом с 1 июня временно заменят "Ласточкой", заявили в РЖД.