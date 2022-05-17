На Ленинградском вокзале начали тестирование подсветки для индикации работы билетных касс

На Ленинградском вокзале тестируют светодиодную подсветку для индикации работы билетных касс. Если она горит красным – касса закрыта. А если зеленым – можно подходить и брать билет. И это пассажирам будет видно издалека.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.