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17 апреля, 11:30

Технологии

Новости мира: Павел Дуров заявил о давлении со стороны Apple и Googlе

Новости мира: Павел Дуров заявил о давлении со стороны Apple и Googlе

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Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что наибольшее давление на мессенджер оказывают не правительства, а корпорации Apple и Google. Компании неоднократно требовали ввести цензуру на публикации, нарушая свободу слова. Об этом предприниматель рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону. Дуров также отметил, что не доверяет американским платформам в части конфиденциальности данных пользователей.

Тем временем Франция отозвала своего посла из Азербайджана для консультаций. За последние несколько месяцев между Парижем и Баку произошли несколько конфликтов. Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела и объявил сотрудников ее посольства персонами нон-грата. Париж принял аналогичные меры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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