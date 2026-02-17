Форма поиска по сайту

17 февраля, 14:15

Технологии

Роскомнадзор не подтвердил информацию о блокировке Telegram в России с 1 апреля

Роскомнадзор не подтвердил информацию о блокировке Telegram в России с 1 апреля

Депутат Госдумы Свинцов заявил, что Telegram начал выполнять требования Роскомндзора

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о полной блокировке Telegram весной

"Техно": как найти работу с помощью ИИ

Роскомнадзор не стал комментировать информацию о блокировке Telegram с 1 апреля

В школах Подмосковья запустят пилотный проект по обучению искусственному интеллекту

Образ Трампа в роли лидера сборной США по хоккею появился в соцсетях

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

В ГД заявили, что Telegram надо сделать несколько шагов для снятия претензий

Собянин рассказал, какие разработки применяют в деятельности городских служб

Роскомнадзор не подтвердил информацию о блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля. Ранее такие данные распространились в телеграм-каналах. В ведомстве сообщили, что им "нечего добавить" к информации, которую уже опубликовали по этому вопросу ранее.

На данный момент в отношении мессенджера введены только частичные ограничения. Также сообщалось, что представители платформы идут на контакт с российскими властями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологии

