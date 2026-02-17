17 февраля, 14:15Технологии
Роскомнадзор не подтвердил информацию о блокировке Telegram в России с 1 апреля
Роскомнадзор не подтвердил информацию о блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля. Ранее такие данные распространились в телеграм-каналах. В ведомстве сообщили, что им "нечего добавить" к информации, которую уже опубликовали по этому вопросу ранее.
На данный момент в отношении мессенджера введены только частичные ограничения. Также сообщалось, что представители платформы идут на контакт с российскими властями.
