Роскомнадзор не подтвердил информацию о блокировке Telegram в России с 1 апреля

Роскомнадзор не подтвердил информацию о блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля. Ранее такие данные распространились в телеграм-каналах. В ведомстве сообщили, что им "нечего добавить" к информации, которую уже опубликовали по этому вопросу ранее.

На данный момент в отношении мессенджера введены только частичные ограничения. Также сообщалось, что представители платформы идут на контакт с российскими властями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.