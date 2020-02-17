В России появился новый метод кражи персональных данных

Эксперты предупреждают о новой волне краж личных данных в интернете. Технологии теперь позволяют перехватывать мобильные номера тех, кто заходит на сайты со смартфонов.

Разработчики предлагают вставить на странице специальный код, благодаря которому определяется номер абонента. Стоит только раз зайти на сайт, как на пользователя посыплются звонки с предложениями.

Нелегальная практика распространяется из-за того, что россияне не жалуются в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу. А ведь за такие современные технологии нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.