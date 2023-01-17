Новости часа: 6 зарубежных автомобильных брендов отключили свои фирменные приложения в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть зарубежных автопроизводителей отключили свои официальные приложения в России. Об этом заявили автодилеры.

В МФЦ появилась возможность распечатать и заверить документы с сайта госуслуг. Об этом рассказала администрация портала.

Бренд одежды и аксессуаров Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию. Об этом сообщили СМИ.