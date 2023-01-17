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Новости

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Общество

Новости часа: 6 зарубежных автомобильных брендов отключили свои фирменные приложения в РФ

Новости часа: 6 зарубежных автомобильных брендов отключили свои фирменные приложения в РФ

Дептранс запустил новый столичный сервис "Узнай про ЖК"

Мобильные приложения четырех зарубежных автобрендов перестали работать в РФ

Мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов перестали работать в России

Новости часа: Гидрометцентр рассказал о погоде на Крещение в столице

"Актуальный репортаж": Сбербанк перестал поддерживать старые версии мобильного приложения

Сбербанк перестал поддерживать старые версии мобильного приложения

В России создадут ПО для выявления фейковых видео в Сети

Экзоскелет для корректирования походки разработают в Москве

Сбербанк отключит старые версии мобильного приложения с 16 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть зарубежных автопроизводителей отключили свои официальные приложения в России. Об этом заявили автодилеры.

В МФЦ появилась возможность распечатать и заверить документы с сайта госуслуг. Об этом рассказала администрация портала.

Бренд одежды и аксессуаров Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию. Об этом сообщили СМИ.

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