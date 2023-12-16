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16 декабря, 12:45

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Два московских цифровых проекта стали лауреатами конкурса "Город, где хочется жить"

Два московских цифровых проекта стали лауреатами конкурса "Город, где хочется жить"

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Два московских цифровых проекта стали лауреатами международного конкурса "Город, где хочется жить". Первый диплом получил павильон "Цифровые технологии Москвы", который работал летом 2023 года на Московском урбанфоруме. В нем гостей знакомили с технологиями и сервисами столицы с помощью интерактивных зон.

Второй диплом получил сервис "Мой питомец", который работает на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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