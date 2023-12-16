16 декабря, 12:45Город
Два московских цифровых проекта стали лауреатами конкурса "Город, где хочется жить"
Два московских цифровых проекта стали лауреатами международного конкурса "Город, где хочется жить". Первый диплом получил павильон "Цифровые технологии Москвы", который работал летом 2023 года на Московском урбанфоруме. В нем гостей знакомили с технологиями и сервисами столицы с помощью интерактивных зон.
Второй диплом получил сервис "Мой питомец", который работает на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.