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Новости

16 декабря, 22:35

Технологии

Москва включит в тариф ОМС анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом

Москва включит в тариф ОМС анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом

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Москва первой в стране включит в тариф ОМС анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом в 2023 году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на площадке городского форума профессионалов "Моя поликлиника".

Ранее такие сервисы работали в рамках эксперимента. Они ускоряли диагностику и повышали ее точность. Для москвичей такие исследования останутся бесплатными. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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