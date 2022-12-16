Москва включит в тариф ОМС анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом

Москва первой в стране включит в тариф ОМС анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом в 2023 году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на площадке городского форума профессионалов "Моя поликлиника".

Ранее такие сервисы работали в рамках эксперимента. Они ускоряли диагностику и повышали ее точность. Для москвичей такие исследования останутся бесплатными. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.