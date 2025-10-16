На "Госуслугах" запустили сервис для получения налогового вычета

На сайте "Госуслуги" запустили сервис для получения налогового вычета, сообщили в аппарате правительства. Новая опция поможет оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала.

Сервис позволяет человеку пройти этапы оформления выплаты последовательно. Также там можно узнать о видах налоговых вычетов и о том, какие из них ему доступны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.