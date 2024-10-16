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16 октября, 11:45

Технологии

Новости мира: Маска обвинили в плагиате роботов и машин

Новости мира: Маска обвинили в плагиате роботов и машин

Около 90 тыс москвичей воспользовались функцией изменения времени парковки

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Режиссер фильма "Я, робот" Алекс Пройас обвинил американского предпринимателя Илона Маска в плагиате роботов и машин. В начале октября компания Tesla показала сразу несколько новинок – роботакси, робофургон, а также робота-гуманоида. Пройас потребовал выплатить ему деньги за придуманный дизайн.

Тем временем в Непале завершилась миссия по эвакуации погибших российских альпинистов. Их спустили в базовый лагерь со склона горы высотой 7 тысяч метров. Сейчас идет работа по доставке тел в Катманду. Связь с группой из пяти альпинистов была потеряна 6 октября. Долгое время операция по спасению не начиналась из-за плохой погодны.

Между тем в Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод. Сообщается по меньшей мере об одном погибшем. По предварительным данным, причиной пожара стал бензовоз, который врезался в одну из цистерн с горючим.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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