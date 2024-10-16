Робособаки и специалисты в экзоскелетах появятся на строительных площадках Москвы

Робособаки и специалисты в экзоскелетах скоро появятся на строительных площадках Москвы. При возведении новых зданий начнут применять идеи финалистов конкурса "Строительные технологии".

Инновационные изобретения уже прошли необходимые испытания. Так, эксперты оборудовали модели устройством лазерного сканирования, которое позволяет строить объемные 3D-изображения. Кроме того, глаза робособак способны обнаружить погрешность до миллиметра даже с расстояния 100 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.